الجيش الأوكراني يقول إنه ما زال "يسيطر" على باخموت

الجيش الأوكراني يقول إنه ما زال "يسيطر" على باخموت

أكد الجيش الأوكراني مساء الأحد أنه كان ما زال "مسيطرا" على باخموت شرقي أوكرانيا وذلك قبل ساعات من إعلان مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية أنها سيطرت على هذه المدينة "بالمعنى القانوني".



وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية على فيسبوك "العدو لم يوقف هجومه على باخموت. لكن المدافعين الأوكرانيين يسيطرون بشجاعة على المدينة وصدوا الكثير من هجمات العدو".