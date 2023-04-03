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زيلينسكي يزور وارسو في الخامس من نيسان
أخبار دولية
2023-04-03 | 05:03
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زيلينسكي يزور وارسو في الخامس من نيسان
بولندا: زيلينسكي يزور وارسو في الخامس من نيسان
يجري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي نادرا ما يغادر بلاده منذ الغزو الروسي لها، الأربعاء زيارة رسمية لوارسو على ما أعلنت بولندا الاثنين.
وقال مارسين بريداتش، مدير مكتب السياسة الدولية في الرئاسة البولندية، في تصريح لإذاعة "أر ام اف" الخاصة، "هذه زيارة رسمية" لكن الرئيس الأوكراني "يريد أيضا لقاء البولنديين والأوكرانيين المقيمين في بولندا".
أخبار دولية
زيلينسكي
وارسو
بولندا
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