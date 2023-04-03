0min

توقيف مشتبه فيها في انفجار قتل فيه مدون عسكري روسي شهير

توقيف مشتبه فيها في انفجار قتل فيه مدون عسكري روسي شهير



أعلنت السلطات الروسية الاثنين توقيف المشتبه بها الرئيسية في الهجوم الذي أودى الأحد بمدون عسكري شهير يؤيد بشدة الهجوم على أوكرانيا.



وقالت لجنة التحقيق الروسية عبر تلغرام إن المحققين "اعتقلوا داريا تريبوفا، المشتبه بمشاركتها في الانفجار بمقهى في سانت بطرسبرغ" الأحد.