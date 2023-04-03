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توقيف مشتبه فيها في انفجار قتل فيه مدون عسكري روسي شهير
أخبار دولية
2023-04-03 | 05:07
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توقيف مشتبه فيها في انفجار قتل فيه مدون عسكري روسي شهير
توقيف مشتبه فيها في انفجار قتل فيه مدون عسكري روسي شهير
أعلنت السلطات الروسية الاثنين توقيف المشتبه بها الرئيسية في الهجوم الذي أودى الأحد بمدون عسكري شهير يؤيد بشدة الهجوم على أوكرانيا.
وقالت لجنة التحقيق الروسية عبر تلغرام إن المحققين "اعتقلوا داريا تريبوفا، المشتبه بمشاركتها في الانفجار بمقهى في سانت بطرسبرغ" الأحد.
أخبار دولية
انفجار
مدون عسكري
روسيا
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