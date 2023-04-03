الفيليبين تحدد أربع قواعد عسكرية إضافية يمكن للولايات المتحدة استخدامها

الفيليبين تحدد أربع قواعد عسكرية إضافية يمكن للولايات المتحدة استخدامها

حددت الفيليبين أربع قواعد عسكرية إضافية يمكن للولايات المتحدة استخدامها، إحداها قريبة من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وأخرى على مقربة من تايوان.



وأوضح الجهاز الإعلامي للرئاسة الفيليبينية في بيان أن المواقع الأربعة تعتبر "مناسبة وذات فائدة متبادلة".