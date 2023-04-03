ستولتنبرغ: فنلندا تنضم الثلاثاء إلى حلف شمال الأطلسي

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن فنلندا ستصبح الثلاثاء العضو الحادي والثلاثين في الناتو.وقال ستولتنبرع "الثلاثاء سنرحب بفنلندا بصفتها العضو الحادي والثلاثين" موضحا أن العلم الفنلندي سيرفع بعد ظهر الثلاثاء في مقر الحلف في بروكسل.