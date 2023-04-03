وارسو سلمت أوكرانيا طائرات مقاتلة من طراز ميغ-29

سلّمت بولندا أولى الطائرات المقاتلة من طراز ميغ-29 التي وعدت بها أوكرانيا، على ما أعلن مسؤول في الرئاسة البولندية، بعد إعلان مماثل صدر عن سلوفاكيا أواخر آذار.



وقال مارسين برجيتش المستشار في الرئاسة البولندية متحدثا لإذاعة إر إم إف الخاصة إنه "تم إرسال عدد من طائرات ميغ"، مشيرا إلى أنها "مفيدة لأوكرانيا للدفاع عن أمننا جميعا".



وأعلن الرئيس البولندي أندريه دودا في منتصف آذار أن وارسو تنوي ارسال أربع طائرات إلى أوكرانيا، ما جعل بولندا أول دولة عضو في حلف شمال الأطلسي تتخذ مثل هذا القرار.



وتملك بولندا حالياً حوالى 15 طائرة من طراز ميغ ورثتها من جمهورية ألمانيا الديموقراطية السابقة، لتكون .