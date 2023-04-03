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رئيس مجلس النواب الأميركي يلتقي رئيسة تايوان الأربعاء في كاليفورنيا

أخبار دولية
2023-04-03 | 10:27
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رئيس مجلس النواب الأميركي يلتقي رئيسة تايوان الأربعاء في كاليفورنيا
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رئيس مجلس النواب الأميركي يلتقي رئيسة تايوان الأربعاء في كاليفورنيا

رئيس مجلس النواب الأميركي يلتقي رئيسة تايوان الأربعاء في كاليفورنيا

أعلن رئيس مجلس النوّاب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي أنّه سيلتقي رئيسة تايوان تساي إنغ-وين في كاليفورنيا الأربعاء، في خطوة كانت الصين قد حذّرت من أنّها ستعتبرها استفزازية.
      
وقال مكتب مكارثي في بيان إنّ "رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي سيستضيف الأربعاء في الخامس من نيسان اجتماعاً للحزبين مع رئيسة تايوان في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية".
      
وكانت الصين حذّرت الولايات المتّحدة من "اللعب بالنيران" في ما يتعلّق برحلة تساي التي وصلت رسمياً إلى نيويورك في محطة عبور خلال زيارة رسمية إلى أميركا اللاتينية.
      
وستتوقّف الرئيسة التايوانية خلال عودتها من أميركا اللاتينية في ولاية كاليفورنيا حيث ستلتقي مكارثي، بحسب بيان رئيس مجلس النواب الأميركي.
      
من جهتها أكّدت وسائل إعلام أميركية أنّ 20 مشرّعاً أميركياً سيشاركون في اجتماعه مع رئيسة تايوان.
      
وتعتبر بكين جزيرة تايوان أرضاً صينية لم تتمكّن حتى الآن من إعادة توحيدها مع بقية أراضيها. وباسم مبدأ "صين واحدة" ترى بكين أنه يفترض ألا تقيم أي دولة علاقات رسمية مع بكين وتايبيه في وقت واحد، وكانت قد عبّرت عن معارضتها لأي اتصالات رسمية بين الجزيرة والولايات المتحدة. 
      
وفي العام 2022 أثارت زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي لتايوان غضب بكين التي نظمت ردا عليها مناورات واسعة حول الجزيرة اعتبرتها تايبيه تمهيدا لغزوها.
 

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