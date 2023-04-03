غروسي يبحث في روسيا الأربعاء سلامة محطة زابوريجيا النووية

يزور مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي جيب كالينينغراد الروسي الأربعاء لمواصلة المحادثات بشأن سلامة محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، بحسب ما أعلن متحدّث باسم المنظمة الأممية الإثنين لوكالة فرانس برس.ويجري غروسي هذه الزيارة "في إطار مشاوراته الهادفة إلى ضمان سلامة" المحطة النووية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا والخاضعة لسيطرة القوات الروسية والتي يثير الوضع فيها قلقًا دوليًا.