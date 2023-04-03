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ستولتنبرغ يدعو روسيا "للإفراج فوراً" عن الصحافي الأميركي الموقوف
أخبار دولية
2023-04-03 | 10:42
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ستولتنبرغ يدعو روسيا "للإفراج فوراً" عن الصحافي الأميركي الموقوف
طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ "بالإفراج فوراً" عن الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش الموقوف في روسيا بشبهة التجسّس.
وقال ستولتنبرغ ان "اعتقاله مصدر قلق كبير. من المهمّ احترام حرية الصحافة وحقوق الصحافيين وحقّهم في طرح الأسئلة والقيام بعملهم".
وأشار الى أنّه يتوقّع أن يتطرّق وزراء خارجية دول الحلف إلى قضية توقيف مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" في اجتماعهم الثلاثاء.
وسيكون وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بروكسل للقاء نظرائه من دول الناتو والترحيب بفنلندا بصفتها العضو الحادي والثلاثين في الحلف.
وأوقف غيرشكوفيتش، وهو مواطن أميركي يبلغ 31 عاما، في روسيا الأسبوع الماضي.
ونفت صحيفة "وول ستريت جورنال" تهمة التجسّس الموجهة إلى مراسلها الذي طالب بلينكن بالإفراج عنه في مكالمة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
والصحافي موقوف على ذمة التحقيق في سجن بموسكو حتى 29 أيار، وهو إجراء يمكن تمديده لحين المحاكمة المحتملة.
أخبار دولية
ينس ستولتنبرغ
الإفراج
إيفان غيرشكوفيتش
روسيا
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