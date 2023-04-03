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الصحافي الأميركي الموقوف في روسيا يستأنف قرار حبسه احتياطياً

أخبار دولية
2023-04-03 | 11:58
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الصحافي الأميركي الموقوف في روسيا يستأنف قرار حبسه احتياطياً
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الصحافي الأميركي الموقوف في روسيا يستأنف قرار حبسه احتياطياً

أعلنت محكمة في موسكو أنّ الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش الذي أوقف في روسيا الأسبوع الماضي بتهمة التجسّس، استأنف قرار وضعه قيد الحبس الاحتياطي.
      
وقالت متحدّثة باسم محكمة ليفورتوفو في موسكو إنّ  "المحامي نفسه (المعيّن رسمياً) والذي مثّل غيرشكوفيتش أثناء توقيفه، قدّم استئنافاً". 
      
وأشارت الى أنّ "موعد الجلسة الخاصة باستئناف إجراء الحبس الاحتياطي سيعلن هذا الأسبوع"، موضحة أنّ محكمة أخرى أعلى مستوى ستنظر في الطلب.  
     
ووضع إيفان غيرشكوفيتش، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في روسيا، قيد الحبس الاحتياطي الخميس الماضي لغاية 29 أيار، علماً بأنّ هذا الإجراء قابل للتمديد. 
     
وقبل بدء عمله في الصحيفة الأميركية اليومية في 2022، كان غيرشكوفيتش مراسلاً لوكالة فرانس برس في موسكو. 
     
وأوقف جهاز الأمن الفدرالي في روسيا المراسل إيفان غيرشكوفيتش الذي يتقن الروسية والبالغ 31 عاماً في يكاترينبورغ في الأورال بتهمة "التجسّس".
      
ونفى كلّ من غيرشكوفيتش، المعروف بمهنيته، وصحيفة وول ستريت جورنال المرموقة، التّهم الموجهة إليه خلال جلسة استماع في محكمة بموسكو. 
      
وطلب الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة من موسكو "الإفراج" عن الصحافي الأميركي، واعتبر البيت الابيض "تهمة التجسس" التي وجهتها روسيا إليه أمراً "سخيفاً".
      
ويأتي توقيفه في سياق من القمع المتزايد للصحافة في روسيا منذ غزو أوكرانيا، والذي أدّى إلى توتر كبير في العلاقات بين موسكو وواشنطن.
      
وجرى آخر تبادل لسجناء بين موسكو وواشنطن في كانون الأول عندما سلّمت روسيا لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر المسجونة بتهمة تهريب مخدّرات، في مقابل إفراج واشنطن عن تاجر الأسلحة فيكتور بوت. 
      
واتّهمت واشنطن موسكو مراراً باعتقال أميركيين بشكل تعسّفي لاستخدامهم ورقة مساومة في سعيها إلى الإفراج عن مواطنين روس محتجزين في الولايات المتحدة.

أخبار دولية

إيفان غيرشكوفيتش

روسيا

الحبس الاحتياطي

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