ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات قبالة جزيرة سومطرة الأندونيسية الإثنين، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.وقالت الهيئة إنّ مركز الزلزال يقع في البحر على عمق 84 كلم وعلى بُعد 72 كلم جنوب غرب مدينة بادانغ سيديمبوان الواقعة في شمال جزيرة سومطرة.من جهتها طمأنت الوكالة الأندونيسية للأرصاد الجوية والجيوفيزياء إلى أنّه لا خطر من حصول تسونامي من جرّاء الزلزال.