رئيس بلدية نيويورك يحذّر من أيّ أعمال شغب خلال محاكمة ترامب

حذّر رئيس بلدية نيويورك إريك آدمز الإثنين، من أنّ أيّ شخص في المدينة سيتوسّل العنف للاحتجاج خلال المحاكمة التاريخية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سيتمّ "توقيفه ومحاسبته أيّاً كان".



وقال آدمز خلال مؤتمر صحافي عشية مثول ترامب أمام المحكمة: "في الوقت الذي يفكّر فيه بعض مثيري الشغب بالمجيء إلى مدينتنا غدًا (الثلاثاء)، رسالتنا واضحة وبسيطة: تحكّموا بأنفسكم".