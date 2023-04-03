تشيكيا وسلوفاكيا تطالبان بتطبيق فعّال للعقوبات على روسيا

دعا رئيسا وزراء تشيكيا وسلوفاكيا الإثنين، الاتّحاد الأوروبي إلى ممارسة "ضغوط هادفة" على موسكو من خلال تطبيقه بالكامل العقوبات التي فرضها على روسيا بعد غزوها أوكرانيا.



وقال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا ونظيره السلوفاكي إدوارد هيغر في بيان عقب لقائهما في ترينشين في غرب سلوفاكيا إنّه "من المهمّ أن يواصل الاتّحاد الأوروبي وشركاؤه ممارسة ضغوط هادفة على الاتّحاد الروسي وتطبيق العقوبات".



ودعا الزعيمان الاتحاد الأوروبي وشركائه إلى "منع الالتفاف على العقوبات وإنشاء آليات لمعاقبة المسؤولين عن الجرائم المرتبطة بهذا العدوان".



وأقرّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي بأنّه قد تكون للعقوبات تداعيات "سلبية" على اقتصاد بلاده.



وهذا الاجتماع الثامن المشترك لحكومتي البلدين العضوين في كلّ من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي واللذين شكلا دولة واحدة في السابق هي تشيكوسلوفاكيا، حتى انفصالهما السلمي في 1993.



ودعا فيالا وهيغر كلاً من الاتّحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى البقاء متّحدين وناشداهما مواصلة تقديم المساعدة لأوكرانيا.