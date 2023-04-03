محادثة هاتفية بين وزيرة الخارجية الفرنسية ونظيرها الإسرائيلي

جدّدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الإثنين خلال محادثة هاتفية مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين التأكيد على "ضرورة الامتناع عن اتّخاذ أيّ تدبير أحادي" في مواجهة تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلّة وتصاعد التوتّرات في القدس.



وجاء في بيان للخارجية الفرنسية: "إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية وتصاعد التوترات في القدس، ذكّرت الوزيرة بضرورة الامتناع عن أيّ تدبير أحاديّ الجانب، خصوصاً على صعيد الاستيطان، واحترام الالتزامات التي تمّ التعهّد بها مؤخّراً في العقبة وشرم الشيخ".



كذلك شدّدت كولونا على ضرورة "إعادة تهيئة أفق سياسي من أجل التوصّل إلى سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في إطار (قيام) دولتين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمان، كما شدّدت على ضرورة الحفاظ على الوقع القائم تاريخياً في الأماكن المقدّسة في القدس".