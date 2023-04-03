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روسيا تدافع عن نفسها في مواجهة انتقادات لتوليها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي
أخبار دولية
2023-04-03 | 17:13
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روسيا تدافع عن نفسها في مواجهة انتقادات لتوليها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي
السفير الروسي: نحن لا نستغلّ صلاحيات الرئاسة
دافعت روسيا الإثنين عن نفسها في مواجهة سيل من الانتقادات لتوليها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر نيسان، مؤكدة أنها لن تستغلّ وضعيتها هذه.
وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا في المؤتمر الصحافي الذي يُعقد في بداية الرئاسة الدورية للمجلس: "نحن لا نستغلّ صلاحيات الرئاسة. الموقف الوطني شيء وأداء دور رئاسة المجلس شيء آخر".
وتولّت روسيا السبت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي بموجب القواعد المرعية الإجراء والتي تلحظ انتقال الرئاسة دورياً كلّ شهر بحسب الترتيب الأبجدي للدول الأعضاء.
وأثار تولّي روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن انتقادات لا سيّما من جانب كييف التي وصفت الأمر بأنّه "صفعة للمجتمع الدولي" ولحلفاء أوكرانيا.
والإثنين، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد في مؤتمر صحافي: "كما تعلمون فإنّ روسيا ترأس اعتباراً من الأول من نيسان مجلس الأمن. الأمر أشبه بكذبة أول نيسان".
وأضافت: "في الحقيقة المنصب ينتقل دورياً. نتوقّع أن يتصرّفوا بطريقة مهنية (...) لكنّنا نتوقّع أيضا أن يستخدموا مقعدهم لنشر معلومات مضلّلة وللترويج لأجندتهم الخاصة في ما يتعلّق بأوكرانيا، ونحن جاهزون لمواجهتهم في كلّ مرّة يحاولون فيها ذلك".
ومنذ أشهر تندّد كييف وعواصم غربية بـ"دعاية" روسية بشأن أوكرانيا.
وقال نيبينيزا إن هذا الموقف هو في صلب "الرواية الغربية"، متّهما بدوره حلفاء كييف بـ"نشر معلومات مضلّلة" خصوصاً "حول وضع أطفال أوكرانيين يُزعم أنّهم خطفوا في أوكرانيا ونُقلوا قسراً إلى روسيا".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب على خلفية عمليات ترحيل غير قانونية لأطفال أوكرانيين.
وشدّد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة على أنّ هذا القرار الاتّهامي "غبي" و"غير شرعي"، علماً بأنّ نيبينزيا يعقد الأربعاء اجتماعاً غير رسمي في الأمم المتحدة حول هذه القضية.
وتمنح رئاسة مجلس الأمن بعض الصلاحيات في ما يتعلق بجدول الأعمال، لكنّ العضوية الدائمة لروسيا تمنحها القدرة على الدعوة لاجتماعات طارئة متى أرادت ذلك.
وعادةً ما تعقد الدولة التي تتولّى الرئاسة الدورية لهذه الهيئة اجتماعين أو ثلاثة حول مواضيع تختارها.
وأعلنت روسيا أنّ وزير خارجيتها سيرغي لافروف سيرأس في 24 نيسان اجتماعاً حول "الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
والإثنين، علّق مساعد السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي على هذه الجلسة المقرّر ان يرأسها لافروف بالقول إن "روسيا ليست في موقع يخوّلها الحديث عن القانون الدولي أو قيم الأمم المتحدة".
أخبار دولية
روسيا
الرئاسة الدورية
مجلس الأمن الدولي
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