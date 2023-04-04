12 قتيلًا في أربع هجمات في شمال شرق نيجيريا ووسطها

12 قتيلًا في أربع هجمات في شمال شرق نيجيريا ووسطها

قتل 12 شخصًا على الأقل وسقط عدد من الجرحى كما خطف نحو ثلاثين في هجمات شنها مسلحون في شمال شرق نيجيريا ووسطها، وفق ما أعلنت الإثنين الشرطة ومسؤولون.



وانعدام الأمن يثير قلقًا كبيرا في نيجيريا، أكبر الدول الإفريقية من حيث التعداد السكاني، حيث من المقرر أن يؤدي الرئيس الجديد للبلاد القسم الشهر المقبل إثر انتخابات رفضت المعارضة نتائجها.



وفي ولاية أداماوا الواقعة في شمال شرق البلاد، إقتحم مسلحون مجهولون الإثنين بلدة دابنا الواقعة في نطاق مقاطعة هونغ، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص)، وفق المتحدث بإسم الشرطة المحلية سليمان نغوروجي الذي أشار أيضًا إلى إحراق عدد من المنازل.



ولم تتبن أي جهة الهجوم، علمًا أن جماعة بوكو حرام سبق أن شنت هجمات في المنطقة إنطلاقًا من معقلها غابة سامبيسا في ولاية بورنو.