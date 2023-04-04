كينيا تطلق الأسبوع المقبل أول أقمارها الصناعية

كينيا تطلق الأسبوع المقبل أول أقمارها الصناعية

أعلنت كينيا الإثنين أنها ستطلق أول قمر صناعي تشغيلي الأسبوع المقبل في إنجاز تاريخي لبرنامج الفضاء في البلاد.



ومن المقرر أن يتم إطلاق قمر "تايفا 1" أو "أمة" باللغة السواحلية في 10 نيسان بواسطة صاروخ "سبايس أكس فالكون 9" من قاعدة فاندنبيرغ للقوات الجوية في كاليفورنيا.



واعتبرت وكالة الفضاء الكينية في بيان مشترك مع وزارة الدفاع المهمة إنجازًا هامًا، مشيرة إلى أنها ستسهم بشكل كبير في إقتصاد الفضاء الناشىء في البلاد.



وذكر البيان أن قمر المراقبة صممه وطوره بشكل كامل مهندسون كينيون وسيستخدم لتوفير معلومات في مجالات الزراعة والأمن الغذائي ونواح أخرى.



ولفت البيان إلى أنه تم اختبار مكونات القمر وتصنيعها بالتعاون مع شركة صناعة طيران بلغارية.