قتيل في حادث القطار في هولندا بحسب أجهزة الطوارىء

قتيل في حادث القطار في هولندا بحسب أجهزة الطوارىء

قتل شخص وجرح ثلاثون آخرون بينهم 19 إصابتهم خطرة الثلاثاء في فورشوتن بين لاهاي وأمستردام في جنوب هولندا في حادث خروج قطار ركاب عن السكة، بحسب أجهزة الطوارىء.



وقال المصدر نفسه: "قتل شخص وجرح ما لا يقل عن 30 شخصًا. ونقل الجرحى الخطيرون إلى المستشفى".