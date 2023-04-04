صواريخ إسرائيلية تستهدف مواقع في العاصمة السورية

صواريخ إسرائيلية تستهدف مواقع في العاصمة السورية

إستهدفت صواريخ إسرائيلية العاصمة السورية دمشق الثلاثاء، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، في رابع هجوم من نوعه منذ الخميس الماضي.



وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.



وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لأهداف معادية في أجواء دمشق".



وكانت قد أفادت في وقت سابق عن دوي إنفجار في محيط دمشق.



من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن "صواريخ إسرائيلية إستهدفت منطقة مطار دمشق الدولي، والمجمع الإيراني قرب منطقة السيدة زينب، ومنطقة المعامل بالكسوة، فيما انطلقت صواريخ الدفاعات الجوية السورية للتصدي للصواريخ".



وأوضح أن الدفاعات الجوية السورية إعترضت صاروخين على الأقل.