واشنطن تقلل من شأن قرار دول نفطية خفض الإنتاج

واشنطن تقلل من شأن قرار دول نفطية خفض الإنتاج

قلل الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين من شأن الخطوة التي اتخذتها دول نفطية رئيسية الأحد وقررت بموجبها خفض إنتاجها بشكل حاد، بعدما كان البيت الأبيض قد انتقد الخطوة مؤكدًا في الوقت نفسه أيضًا محدودية تأثيرها على الإقتصاد الأميركي.



وقال بايدن في تصريح للصحافيين لدى توجهه إلى مينيسوتا للدفاع عن سياسته الإقتصادية: "لن يكون الأمر بالسوء الذي قد تعتقدونه".



وكان المتحدث بإسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين قد قال في تصريح للصحافيين: "لا نعتقد أن خفض الإنتاج خطوة مستحسنة في هذا الوقت نظرًا لحالة عدم اليقين التي تشهدها السوق".



وأضاف أن الولايات المتحدة أوضحت ذلك، مشددًا في الوقت نفسه على أن واشنطن تركز على المضي قدمًا.