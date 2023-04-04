القنصلية الصينية: اللقاء بين رئيسة تايوان ورئيس مجلس النواب الأميركي سيجرح مشاعر 1،4 مليار مواطن صيني

القنصلية الصينية: اللقاء بين تساي وماكارثي "سيلحق مزيدا من الضرر" بالعلاقات بين بكين وواشنطن



رأت الدبلوماسية الصينية أن اللقاء المقرر الأربعاء بين رئيسة تايوان تساي إنغ-وين ورئيس مجلس النواب الأميركي كيفن ماكارثي "سيلحق مزيدا من الضرر" بالعلاقات بين بكين وواشنطن.



وقال ناطق باسم القنصلية الصينية في لوس انجليس في الولايات المتحدة إن اللقاء الذي سيجرى في ولاية كاليفورنيا "سيجرح مشاعر 1,4 مليار مواطن صيني" و"ستكون له تداعيات على الأسس السياسية للعلاقات الصينية الأميركية".