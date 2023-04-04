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مقتل مدنيين في ضربة صاروخية إسرائيلية على سوريا
أخبار دولية
2023-04-04 | 00:39
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مقتل مدنيين في ضربة صاروخية إسرائيلية على سوريا
مقتل مدنيين في ضربة صاروخية إسرائيلية على سوريا
قتل مدنيان سوريان الثلاثاء في ضربة صاروخية إسرائيلية إستهدفت العاصمة دمشق وجنوب البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، وهو الهجوم الرابع من نوعه في أقل من أسبوع.
ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري قوله: "في تمام الساعة 00:15 (21:15 ت غ) اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من إتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا بعض النقاط في محيط دمشق والمنطقة الجنوبية".
وأضافت: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى استشهاد مدنيين إثنين ووقوع بعض الخسائر المادية".
أخبار دولية
ضربة صاروخية إسرائيلية
سوريا
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