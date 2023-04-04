أستراليا تحظر تطبيق تيك توك على الأجهزة الإلكترونية الحكومية

أستراليا تحظر تطبيق تيك توك على الأجهزة الإلكترونية الحكومية

أعلنت أستراليا الثلاثاء أنها ستحظر تطبيق تيك توك على الأجهزة الإلكترونية الحكومية، لتنضم بذلك إلى قائمة متزايدة من الدول الغربية التي سبقتها إلى هذا الإجراء ضد التطبيق المملوك من شركة صينية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.



وقال المدعي العام الأسترالي مارك دريفوس إن القرار إتخذ على ضوء نصائح من وكالات الإستخبارات في البلاد، وسيبدأ تنفيذه في أقرب وقت ممكن عمليًا.



وأستراليا هي آخر عضو في تحالف "خمسة عيون" الإستخباراتي الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا يقوم بفرض حظر حكومي على تيك توك.



واتخذت فرنسا وهولندا والمفوضية الأوروبية قرارات مماثلة.



وحذر خبراء الأمن الالكتروني من إمكان إستعمال التطبيق الذي يملك أكثر من مليار مستخدم ولاقى رواجًا كبيرًا في الآونة الأخيرة لجمع البيانات ومشاركتها مع الحكومة الصينية.