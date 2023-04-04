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طائرات مسيّرة روسية تستهدف ميناء مدينة أوديسا في أوكرانيا

أخبار دولية
2023-04-04 | 00:39
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طائرات مسيّرة روسية تستهدف ميناء مدينة أوديسا في أوكرانيا
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طائرات مسيّرة روسية تستهدف ميناء مدينة أوديسا في أوكرانيا

سلطات "أوديسا": إستهداف ميناء المدينة بطائرات مسيّرة روسية

استهدفت طائرات مسيّرة روسية ميناء مدينة أوديسا الاستراتيجي في أوكرانيا، وفق ما أفادت سلطات المدينة في وقت مبكر الثلاثاء، مشيرة إلى وقوع "أضرار". 
     
وأورد بيان صادر عن السلطات المحلية في المدينة نُشر على فيسبوك أن "العدو استهدف للتو أوديسا ومنطقتها بطائرات مسيّرة هجومية"، مضيفا: "هناك أضرار"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
 
ونقل البيان عن يوري كروك رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة أوديسا قوله إن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية تعمل، محذرا من احتمال شن موجة ثانية من الهجمات.
 
ولم يتم تقديم تفاصيل أخرى على الفور.
     
وكان ميناء أوديسا على البحر الأسود يُعد وجهة مفضلة لقضاء العطلات للأوكرانيين والروس على السواء قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط من العام الماضي.
     
ومنذ الغزو تعرضت أوديسا للقصف مرات عدة من قبل القوات الروسية.
 
وفي كانون الثاني الماضي، حذرت منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة من أن وسط مدينة أوديسا المدرج على قائمة التراث العالمي معرض للخطر.

أخبار دولية

أوديسا

أوكرانيا

روسيا

طائرات مسيرّة

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