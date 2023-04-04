الجيش الأميركي يعلن قتل قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا مسؤول عن هجمات في أوروبا

الجيش الأميركي يعلن قتل قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا مسؤول عن هجمات في أوروبا

أعلنت القيادة الوسطى للجيش الأميركي "سنتكوم" الثلاثاء عن تنفيذها ضربة جوية في شمال غرب سوريا، أسفرت عن مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة الإسلامية، قالت إنه كان مسؤولًا عن التخطيط لهجمات التنظيم في أوروبا.



وقال قائد القيادة الوسطى مايكل كوريلا في بيان إن "القوات الأميركية شنت ضربة أحادية الجانب في شمال غرب سوريا أسفرت عن مقتل خالد اياد أحمد الجبوري القيادي البارز في التنظيم الإثنين، والذي كان مسؤولًا عن التخطيط لهجمات لتنظيم الدولة الإسلامية في أوروبا".