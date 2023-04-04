الصين تتعهد الدفاع بحزم عن سيادتها قبل لقاء مرتقب بين رئيسة تايوان ورئيس مجلس النواب الأميركي

تعهدت الصين الثلاثاء الدفاع بحزم عن سيادتها قبل لقاء مرتقب في كاليفورنيا بين رئيسة تايوان تساي إنغ-وين ورئيس مجلس النواب الأميركي كيفن ماكارثي.وقالت الناطقة بإسم الخارجية الصينية ماو نينغ: "تعارض الصين بشدة هذا اللقاء، وستدافع بحزم عن سيادتها الوطنية وووحدة أراضيها".