أمر بمحاكمة ثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري في فرنسا بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا

أمر بمحاكمة ثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري في فرنسا بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا

أمر قاضيا تحقيق فرنسيان الثلاثاء بمحاكمة ثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري أمام محكمة الجنايات بتهمة التواطؤ في قتل مواطنين سوريين-فرنسيين هما مازن دباغ ونجله باتريك اللذان اعتقلا العام 2013، كما علمت فرانس برس من مصدر مطلع على الملف.



وفي أمر توجيه الإتهام الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، طلب القاضيان محاكمة بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجناية حرب في حق علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود الصادرة في حقهم مذكرات توقيف دولية.