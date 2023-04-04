بدء الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا في موسكو

اجتماع الرباعي لمعاوني وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا في موسكو.. بدأ



بدأ اليوم الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا، في وزارة الخارجية الروسية في موسكو، لبحث تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.



ووفق وكالة "سانا" سيركز معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان في الاجتماع على ثلاث نقاط رئيسية "هي ضرورة إنهاء الوجود التركي غير الشرعي على الأراضي السورية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله".



وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية بعقد سلسلة من المشاورات في موسكو استعدادا لاجتماع وزراء خارجية روسيا الاتحادية وإيران وسوريا وتركيا.



وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أمس أنه من المقرر إجراء محادثات في موسكو بين نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا وسوريا في 3-4 نيسان الحالي.