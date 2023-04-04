دراسة: الحد من الإحترار قد يمنع مئات آلاف الوفيات في الشرق الأوسط

دراسة: الحد من الإحترار قد يمنع مئات آلاف الوفيات في الشرق الأوسط

لفتت دراسة نشرت الثلاثاء إلى أن الحد من الإحترار المناخي إلى أقل من درجتين مئويتين قد يمنع مئات آلاف الوفيات المرتبطة بالحر في الشرق الوسط وشمال إفريقيا.



وتشير الدراسة التي نشرتها مجلة "ذا لانسيت بلانيتاري هيلث" العلمية إلى أن تقليص إنبعاثات غازات الدفيئة من شأنه أن يمنع 80% من الوفيات المرتبطة بالطقس الحار، مقارنة بسيناريو لا يحصل فيه خفض للإنبعاثات.



وفي حال هذا السيناريو الأخير، تتوقع الدراسة وفاة 123 شخصًا لكل 100 ألف نسمة لأسباب مرتبطة بارتفاع الحرارة سنويًا حتى انتهاء القرن الحالي، أي أكثر من 60 مرة من معدل الوفيات الحالي.



ويشمل المعدل الذي تطرحه الدراسة 19 بلدًا، لكن في إيران تحديدًا يرجح إرتفاع النسبة إلى 423 وفاة لكل 100 ألف نسمة.



وركز خبراء كلية لندن للصحة والطب الإستوائي على المخاطر في هذه المنطقة، فيما تستعد دبي لاستضافة مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب28".