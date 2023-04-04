الأمم المتحدة تدعو تونس إلى وضع حد لخطاب الكراهية العنصري ضد المهاجرين

الأمم المتحدة تدعو تونس إلى وضع حد لخطاب الكراهية العنصري ضد المهاجرين

دراسة: الحد من الإحترار قد يمنع مئات آلاف الوفيات في الشرق الأوسط