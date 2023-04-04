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بغداد وأربيل توقعان اتفاقا لمعاودة تصدير نفط إقليم كردستان اعتبارا من الثلاثاء
أخبار دولية
2023-04-04 | 08:06
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بغداد وأربيل توقعان اتفاقا لمعاودة تصدير نفط إقليم كردستان اعتبارا من الثلاثاء
وقعت الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان الشمالي اتفاقاً يتيح استئناف تصدير نفط الإقليم إلى تركيا اعتبارا من الثلاثاء، وذلك بعد توقف استمر عشرة ايام، وفق ما افاد مسؤولون.
وقال مسؤول في الحكومة الإقليمية الكردية لفرانس برس إن الاتفاق الذي وقع في بغداد في حضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس وزراء إقليم كردستان مسرور برزاني، يبدأ تطبيقه "اليوم".
أخبار دولية
بغداد
أربيل
نفط
إقليم كردستان
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