بلينكن: انضمام فنلندا الى حلف شمال الأطلسي "يوم تاريخي"

اعتبر وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن أن انضمام فنلندا الى حلف شمال الأطلسي هو "يوم تاريخي" للحلف.



وقال بلينكن في بروكسل: "استطيع القول إن هذا الانضمام قد يكون الأمر الوحيد الذي يمكن أن نشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عليه، لأنه قام مجددا بتسريع أمر قال إنه يريد تفاديه عبر الاعتداء" على أوكرانيا.