فنلندا تصبح العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي

فنلندا تصبح العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي

أصبحت فنلندا الثلاثاء العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي بعد ايداعها وثائق انضمامها إلى الحلف، في تحول استراتيجي كان سببه الهجوم الروسي على أوكرانيا.



وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "مع تسلمنا وثيقة الانضمام هذه، يمكننا الآن أن نعلن أن فنلندا هي العضو الحادي والثلاثون في حلف شمال الاطلسي".

من جهته، أشاد الرئيس الفنلندي بـ"حقبة جديدة" مع انضمام بلاده المحاذية لروسيا إلى حلف شمال الأطلسي، وذلك بعد عقود من سياسة عدم الانحياز.



وقال الرئيس ساولي نينيستو قبل أن يرفع العلم الفنلندي رمزياً أمام مقرّ الحلف في بروكسل: "حقبة عدم الانحياز العسكري في تاريخنا انتهت. لقد بدأت حقبة جديدة".