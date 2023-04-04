بدء تدريب جنود بيلاروسيين على استخدام أسحة نووية في روسيا

بدء تدريب جنود بيلاروسيين على استخدام أسحة نووية في روسيا

بدأ جنود بيلاروسيون تدريبهم في روسيا على استخدام أسلحة نووية "تكتيكية"، على ما أعلنت موسكو ومينسك الثلاثاء، بعد أن كان الكرملين قد أعلن أخيرا أنه يعتزم ارسال هذا الطراز من الأسلحة إلى بيلاروس.



وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو "تم تسليم منظومة صواريخ تكتيكية طراز اسكندر-إم للجيش البيلاروسي. وهي تسمح باستخدام الصواريخ العادية والصواريخ النووية أيضاً". وأضاف خلال اجتماع "منذ 3 نيسان، يتم تدريب طواقم بيلاروسية على استخدامها (...) في مركز تدريب روسي".



وذكرت وزارة الدفاع البيلاروسية، من جانبها، في بيان أن "طاقم هذه الوحدات سيدرس بالتفصيل المسائل المتعلقة بمحتوى الذخائر النووية التكتيكية واستخدامها".



وأشارت الوزارة إلى أن "الجنود البيلاروسيين سيخضعون لدورة تدريبية كاملة في مركز لتدريب القوات المسلحة الروسية"، بدون أن تحدد مدة هذا التدريب.