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مجلس حقوق الإنسان الأممي يدين قيام موسكو بترحيل أطفال أوكرانيين الى أراض خاضعة لسيطرتها
أخبار دولية
2023-04-04 | 09:47
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مجلس حقوق الإنسان الأممي يدين قيام موسكو بترحيل أطفال أوكرانيين الى أراض خاضعة لسيطرتها
مجلس حقوق الإنسان الأممي يدين قيام موسكو بترحيل أطفال أوكرانيين الى أراض خاضعة لسيطرتها
طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء روسيا بالسماح للمنظمات الدولية بزيارة أطفال اوكرانيين ومدنيين آخرين "تم ترحيلهم قسرا" الى الأراضي الخاضعة لسيطرتها.
ويدعو القرار الذي اعتمد الثلاثاء موسكو الى "وقف النقل القسري غير القانوني وترحيل مدنيين وأشخاص آخرين محميين داخل أوكرانيا أو إلى الاتحاد الروسي (...) خصوصا الأطفال، بما يشمل هؤلاء الذين وضعوا في مؤسسات واولئك غير المصحوبين بذويهم او الذين فصلوا" عن عائلاتهم. واقر النص بأغلبية 28 صوتا وامتناع 17 عضوا عن التصويت ومعارضة اثنين (الصين واريتريا).
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