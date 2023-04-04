زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة سواحل الفيليبين

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة السواحل الشرقية للفيليبين ليل الثلاثاء، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فيما حذّرت السلطات المحليّة السكّان من أضرار محتملة ومخاطر حصول هزّات ارتدادية.



وقالت الهيئة إنّ الزلزال وقع قرابة الساعة التاسعة ليلاً (13:00 ت غ) على بُعد حوالى 120 كلم من جزيرة كاتادوان، قبالة ساحل لوزون، الجزيرة الرئيسية في الأرخبيل.