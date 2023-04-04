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بلينكن يدعو تركيا والمجر الى الموافقة "من دون تأخير" على انضمام السويد للأطلسي
أخبار دولية
2023-04-04 | 10:17
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بلينكن يدعو تركيا والمجر الى الموافقة "من دون تأخير" على انضمام السويد للأطلسي
دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء، تركيا والمجر الى الموافقة "من دون تأخير" على انضمام السويد الى حلف شمال الاطلسي، وذلك بعيد انضمام فنلندا رسمياً الى الحلف.
وقال بلينكن في بيان إثر احتفال رُفع خلاله علم فنلندا أمام مقر الحلف في بروكسل: "نشجّع تركيا والمجر على المصادقة على بروتوكولات انضمام السويد من دون تأخير، بحيث نتمكن من استقبال السويد في الحلف الاطلسي في أسرع وقت".
أخبار دولية
بلينكن
تركيا
المجر
السويد
حلف شمال الاطلسي
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