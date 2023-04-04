واشنطن تعلن شريحة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء، شريحة مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ2,6 مليار دولار، تشمل خصوصا صواريخ أرض-جو دفاعية من طراز باتريوت وذخائر مدفعية.



ومن القيمة الإجمالية لهذه المساعدة، ستوفّر الولايات المتّحدة أسلحة بـ500 مليون دولار من مخزونها الخاص، أما القيمة المتبقية والبالغة 2,1 مليار دولار فستكون عبارة عن طلبيات من قطاع الصناعات الدفاعية، وفق بيان للبنتاغون.