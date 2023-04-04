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بعد 8 سنوات من شغور المنصب... إيران ستعين رضا عامري سفيراً جديدا لها في الإمارات

أخبار دولية
2023-04-04 | 11:54
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بعد 8 سنوات من شغور المنصب... إيران ستعين رضا عامري سفيراً جديدا لها في الإمارات
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بعد 8 سنوات من شغور المنصب... إيران ستعين رضا عامري سفيراً جديدا لها في الإمارات

إيران توفد سفیرا جديدا لها إلى الإمارات

أفادت وكالة "مهر" للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الخارجية الايرانية ستعين رضا عامري، سفيراً جديدا لها في الإمارات وذلك بعد شغور المنصب لـ8 سنوات.

وكان نائب وزير الخارجية السياسي، علي باقري ،قد أشار في في شهر آذار، إلى أنه تم تعيين سفير إيران لدى الإمارات وهو يمر بالمراحل النهائية من العمل الإداري وسيتم إرساله إلى أبوظبي في المستقبل القريب.

ويشغل عامري منصب المدير العام لدائرة شؤون الايرانيين المقيمين خارج البلاد في الخارجية ومثّل بلاده لسنين في الجزائر والسودان واريتيريا.

أخبار دولية

إيران

رضا عامري

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