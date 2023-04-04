ترامب يعتبر استدعاءه للمثول أمام القضاء حدثاً "سريالياً"

ترامب يعتبر استدعاءه للمثول أمام القضاء حدثاً "سريالياً"

وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالحدث "السريالي" استدعاءه للمثول أمام المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك حيث ستوجّه إليه الثلاثاء تهم احتيال مرتبطة بدفعه أموالاً في 2016 لممثّلة إباحية لشراء صمتها، في محاكمة غير مسبوقة لرئيس أميركي سابق أو في السلطة.



وكتب ترامب على "تروث سوشل"، شبكة التواصل الاجتماعي التابعة له، "أنا ذاهب إلى (...) المحكمة. يبدو الأمر سريالياً للغاية - يا للهول، سيتم توقيفي. لا أصدّق أنّ هذا يحدث في أميركا".

