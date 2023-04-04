البيت الأبيض: مثول ترامب أمام القضاء "ليس أولوية" لبايدن

أعلن البيت الأبيض أنّ مثول الرئيس السابق دونالد ترامب أمام محكمة جنائية في مانهاتن، "ليس أولوية" بالنسبة للرئيس جو بايدن.



وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير أنّ بايدن سيتابع بعض المستجدّات عندما سيحظى بوقت لمواكبة أخبار اليوم، لكنّ ذلك ليس أولوية بالنسبة له.