موسكو تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي احتجاجاً على "اتهامات زائفة" بشأن الجيش الروسي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنّها استدعت القائم بالأعمال في سفارة فرنسا في موسكو للاحتجاج على "اتّهامات زائفة" بشأن فظائع منسوبة إلى قوات روسية في أوكرانيا.



وجاء في بيان للخارجية الروسية أنّ موسكو احتجّت بشدّة على تصريحات نشرتها السفارة على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن جرائم منسوبة للجيش الروسي.



وبحسب الخارجية الروسية فإنّ إطلاق اتّهامات زائفة ضدّ عسكريينا هو أمر غير مقبول على الإطلاق.



واتّهمت الخارجية الروسية فرنسا بتزويد الجيش الأوكراني أعتدة عسكرية وذخائر وبذل كل ما أمكن من جهود لإطالة أمد الأعمال العدائية.