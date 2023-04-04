لقاء بين وزيري خارجية السعودية وإيران في بكين الخميس

الصين تتعهد الدفاع بحزم عن سيادتها قبل لقاء مرتقب بين رئيسة تايوان ورئيس مجلس النواب الأميركي

الصين تتعهد الدفاع بحزم عن سيادتها قبل لقاء مرتقب بين رئيسة تايوان ورئيس مجلس النواب الأميركي

الجيش الأميركي يعلن قتل قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا مسؤول عن هجمات في أوروبا