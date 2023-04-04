محكمة مانهاتن الجنائية تمنح ترامب إفراجا غير مشروط... ماذا في تفاصيل جلسة المحاكمة؟

ماذا في تفاصيل جلسة المحاكمة؟

غادر الرئيس الأميركي السابق مقرّ المحكمة الجنائية في مانهاتن في نيويورك، من دون أن تفرض عليه أيّ شروط أو مراقبة قضائية، وذلك بعد مثوله في قضية احتيال على صلة بدفعه أموالاً لشراء صمت ممثلة إباحية في العام 2016.



وفي الجلسة غير المسبوقة التي أصبح فيها ترامب أول رئيس أميركي سابق أو في السلطة يوجّه إليه اتّهام جنائي، دفع ترامب ببراءته من كل التّهم التي وجّهها إليه المدّعي العام في مانهاتن ألفين براغ والبالغ عددها 34 تهمة، وذلك في ختام تحقيق استمرّ خمس سنوات.



وأعلن المدّعي العام في نيويورك أنّ محكمة مانهاتن الجنائية وجّهت إلى ترامب 34 تهمة لأنّه "رتّب" سلسلة عمليات دفع أموال لشراء صمت أناس في ثلاث قضايا محرجة له قبل انتخابات 2016 الرئاسية.



واشار المدّعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ في بيان إلى أنّ بوّاباً في برج ترامب ادّعى أنّ بحوزته معلومات عن ابن سرّي للملياردير قبض مبلغ 30 ألف دولار لالتزام الصمت، بينما قبضت امرأة 150 ألف دولار كي تتكتّم على علاقة عاطفية سريّة تؤكّد أنّها جمعتها بالرئيس السابق، في حين حصلت ممثلة إباحية سابقة على 130 ألف دولار كي لا تقول شيئاً عن علاقة جنسية تزعم حصولها بينها وبين قطب العقارات السابق.

وأعلن قاضٍ في المحكمة الجنائية في مانهاتن td نيويورك أنّ محاكمة الرئيس السابق ترامب بالتّهم الـ34 التي وجّهت إليه يمكن أن تبدأ في كانون الثاني 2024.