المدّعي العام في محاكمة ترامب: الكلّ سواسية أمام القانون

أكّد المدّعي العام في نيويورك آلفن براغ، إثر توجيه المحكمة الجنائية في مانهاتن لائحة اتّهام جنائية تاريخية إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، أنّ "الكلّ سواسية أمام القانون".



وأكد براغ، الذي أشرف على التحقيقات ، أنّ القضاء لا يمكن أن يتساهل مع "السلوك الإجرامي الخطير" الذي انتهجه الرئيس السابق المتّهم بأنّه "رتّب" عمليات تزوير محاسبية قبل انتخابات 2016 الرئاسية للتستّر على دفعه أموالاً لشراء صمت أناس في ثلاث قضايا محرجة له.