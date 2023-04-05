مواجهات بين الشرطة الاسرائيلية وفلسطينيين في المسجد الأقصى... وحماس تندد بـ"جريمة غير مسبوقة"

أعلنت الشرطة الاسرائيلية في وقت مبكر الاربعاء، أنها اقتحمت المسجد الاقصى في القدس لطرد "مثيري الشغب" الذين أدخلوا "مفرقعات نارية وعصيا وحجارة".



ونددت حركة حماس بالخطوة التي وصفتها بأنها "جريمة غير مسبوقة"، حيث دعا اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس فجر الأربعاء الفلسطينيين للتوجه الى القدس لـ"حماية" المسجد الأقصى.



من جانبه، اعتبر زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أن "ما يجري في المسجد الأقصى المبارك يشكل تهديدا جديا على مقدساتنا، محذرا أنه على الشعب الفلسطيني "أن يكون حاضرا بكل مكوناته للمواجهة الحتمية في الأيام المقبلة".