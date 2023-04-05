ترامب معلقا على التهم الموجهة إليه: "لم أتخيل أبدا أن هذا قد يحدث في أميركا"

أعرب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن ارتيابه بشأن لائحة الاتهام الموجهة إليه، حيث حشد أنصاره في مقر إقامته في فلوريدا ليدلي بتصريحاته العلنية الأولى منذ اتهامه بدفع مبالغ مالية لشراء صمت ممثلة إباحية.



وقال ترامب: "لم أتخيل أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث في أميركا (...) لم أتخيل أبدا أنه قد يحدث". وأضاف: "الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع بلا خوف عن أمتنا في وجه أولئك الذين يسعون لتدميرها".