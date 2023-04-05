إطلاق صواريخ عدة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

أطلق فلسطينيون صواريخ عدة على بلدات جنوب اسرائيل فجر الأربعاء تزامنا مع مواجهات اندلعت في المسجد الأقصى بين فلسطينيين واسرائيليين، بحسب مراسلي فرانس برس وشهود عيان.



وأكد مراسلو فرانس برس إطلاق أربعة صواريخ على الأقل باتجاه الاراضي الفلسطينية من الحدود الشمالية لقطاع غزة.



وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته إن ستة صواريخ على الأقل أُطلقت من القطاع باتجاه اسرائيل.



ولم يعلن أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عن اطلاق الصواريخ حتى اللحظة.



وشارك عشرات الفلسطينيين في مسيرات انطلقت في مدن قطاع غزة، حيث أشعلوا إطارات السيارات ورددوا هتافات تنادي بضرورة "نصرة الأقصى"، بحسب مراسلي فرانس برس.