الشرطة الإسرائيلية: توقيف "أكثر من 350" شخصا في الحرم القدسي

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم، أنها أوقفت "أكثر من 350 شخصا" خلال مواجهات عنيفة وقعت في وقت سابق بين عناصرها وفلسطينيين في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.



وجاء في بيان للشرطة: "أوقفت الشرطة الإسرائيلية (...) أكثر من 350 شخصا تحصنوا بعنف على جبل الهيكل" الاسم الذي يطلقه اليهود على الحرم القدسي.