"توتال إنرجي" تعلن عن اتفاق لتنفيذ عقد بقيمة 10 مليارات دولار مع العراق

أعلنت مجموعة "توتال إنرجي" الفرنسية العملاقة الأربعاء، عن اتفاق لتنفيذ عقد في العراق بقيمة عشرة مليارات دولار وقع العام 2021 تأخر بسبب خلافات.



وقالت في بيان إن "الحكومة العراقية وتوتال إنرجي اتفقتا على مساهمة بنسبة 30% لشركة نفط البصرة في المشروع" المعروف باسم مشروع نمو الغاز المتكامل Gas Growth Integrated Project.



وأضافت: "من جانب آخر، وبالاتفاق مع الحكومة العراقية دعت توتال إنرجي شركة قطر للطاقة للمشاركة بنسبة 25% في هذا المشروع".